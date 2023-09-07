新竹縣關西鎮鳳山溪0612汙染事件，新竹縣環保局應居民要求移開消波塊，清除底泥作業7日完成，肇禍的艾斯巴達公司共被裁處1043萬8000元罰鍰未繳，其中違反廢棄物清理法罰鍰960萬6000元，若未在10月2日繳納，將依法強制執行。

環保局長蕭宏杰表示，在鳳山溪汙染事件發生時，該局第1次採樣河道和週邊的底泥送驗結果，笨乙稀等化學物質偏高，檢驗報告送新竹地檢署做為犯罪偵查依據，之後從7月31日的檢驗報告都恢復正常，同時每個月做1次水質檢測到年底，這2個月都符合飲用水標準。

蕭宏杰說，該局雇怪手將艾斯巴達公司週邊60公尺野溪和粗坑溪河道底泥清除後，地方民眾認為在該公司坡邊下方的消波塊，底泥可能有被汙染問題，5日開始由怪手移開消坡塊，進行底泥清除作業到7日完成，底泥將送驗，若有汙染將送專業廠商處理。

蕭宏杰指目前底泥清除作業大致完成，後續會在潮音禪寺到渡船頭橋之間的鳳山溪河道，進行採樣做最後的確認，因環保署以緊急應變計畫補助713萬元，讓該局處理艾斯巴達貝克桶廢液、清除底泥及送專業廠處理費問題，維護鳳山溪水質，已不會有代位求償問題。

而艾斯巴達公司存放的貝克桶廢液汙染鳳山溪，被縣府撤銷工廠登記，環保局7月依違反廢清法重罰960萬6000元，事業廢棄物防治科已進行第2期催繳，限期10月2日繳納，逾期將強制執行。

在檢驗報告證實汙染水源後，水汙染防治科8月以違反水汙法和飲用水管理條例，處艾斯巴達83萬2千元罰鍰，則進行第1次催繳。

環保局人員指曾要求業者繳納罰鍰，但業者回稱「沒錢」。蕭宏杰強調完成行程程序後，若業者逾期未繳罰鍰，就移送行政執行處強制執行。