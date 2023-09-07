全球唯一一支用死亡金屬來演唱佛教咒語的「達摩樂隊」，將於「醒醒音樂節」登台。（主辦單位提供／陳祐誠台北傳真）

全球首創佛教主題電音派對「醒醒音樂節」將於10月7日至8日登場，結合主流文化為佛法增添藝術創作，增廣了佛法傳播管道，以時尚、音樂、電子、藝術作為4大主題核心，活動就像是建造一座藝術化可移動的寺廟，用電子科技重塑人們心中的佛像，試圖打破傳統對宗教的刻板印象。

主辦單位表示，表演包含了國際知名藝人帶來的死亡金屬、EDM電音、VJ和傳統西藏歌唱藝術，知名演唱會製作風林火山VJ視覺團隊也為活動創作以佛陀、佛法為主題3D科幻影像內容，皆為全球首演。

活動邀請當代最有影響力的佛教導師之一宗薩蔣揚欽哲仁波切擔任嘉賓，首屆醒醒音樂節將於10月7日至8日舉辦，場地位於信義區新光三越百貨A11館六樓的Legacy Ma，全場可容納近2000人，即日起開始網路售票（https://ssur.cc/sHYvneu）。

主辦單位指出，醒醒音樂節希望通過音樂以及後續的體驗互動，可以掀起年輕人追隨佛陀和佛法的熱潮，打破他們對佛教既有的傳統和古板印象，能夠成為佛陀的追隨者是一件很酷的事情，讓體驗佛法的過程就像跟朋友一起去酒吧，喝咖啡一樣簡單自然。

主辦單位強調，佛法也可以很時、尚很新潮，本活動意在打破思維上的限制，未來還會有一些像酒禪、樂禪、辣妹禪等，完全超乎民眾想像的體驗，希望通過多角度、多維度的體驗和練習，打破各種標籤和思維的限制。

「醒醒音樂節」創辦人、聲樂藝術家燁子表示，醒醒音樂節的存在只有一個目的，就是用非傳統的型態弘揚佛法。他自己是虔誠的佛教徒，但從身邊年輕朋友的嘴裡得知，他們是因為不想吃素、不想打坐、不想戒煙戒酒等，所以沒辦法接近佛法的時候，我想是時候要做些什麼，在年輕世代中，來重新定義所謂的佛法，希望通過多角度的體驗和練習，打破各種標籤和思維的限制。