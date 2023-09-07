生活中有很多紫色食物，除了是美麗的天然色素外，更能對身體帶來許多益處。對此，營養師蔡濰安表示，花青素是天然抗氧化劑，具抗老、抗發炎作用，並分享9種紫色食物，包括紫洋蔥、紫薯、紫葡萄、藍莓、紫甘藍、紫米、茄子、紅鳳菜、桑葚等。其中，她提到大家都很熟悉的茄子，食用前務必要充分加熱以分解茄鹼，否則可能會造成喉嚨搔癢。

蔡濰安在粉專「濰濰營養師 認真生活」發文表示，花青素有很強的抗氧化能力，是天然抗氧化劑，能保護細胞免受氧化損害，具抗老、抗發炎作用。而花青素普遍存在於紫色食物中，她並整理出下列9種，不妨可納入日常飲食規劃裡：

1、紫洋蔥：除了富含花青素外，還含有維生素C及膳食纖維，且相較於白洋蔥、黃洋蔥，其膳食纖維是三者裡面最高的。

2、紫薯：紫薯和紫心地瓜其實是2種不同類別的植物，前者薯肉呈全紫色，糖分稍低；後者則紫色帶點白。不過，兩者皆富含膳食纖維及花青素。

3、紫葡萄：富含花青素和多酚類，能對抗自由基。此外，葡萄皮其實也很營養，若可接受的話，清洗乾淨食用可攝入更完整的營養。

4、藍莓：不論直接吃或做成甜點都很合適，除了富含花青素外，同時也是纖維的良好來源，有助促進消化。

5、紫甘藍：很常出現在生菜沙拉中，其維生素C及花青素都高於一般的高麗菜。

6、紫米：其屬於糯米，含有較多的支鏈澱粉，不易消化且GI值較高，應適量攝食。

7、茄子：雖是富含花青素的蔬菜，但由於含有茄鹼，務必要充分加熱才可以分解，否則吃多可能造成喉嚨搔癢。

8、紅鳳菜：不但富含花青素，每100公克就含有約5毫克的鐵，所以又被稱為補血菜。

9、桑葚：其花青素含量在水果中名列前茅，且也含維生素A、β蘿蔔素等，因產季短，常被拿來做成果汁、果醬。