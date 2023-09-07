桃園就服處邀請51家鄰近轄區廠商設攤，釋出約2200個以上就業機會。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園就服處邀請51家鄰近轄區廠商設攤，釋出約2200個以上就業機會。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)

為鼓勵中高齡人力資源再創新，引領年輕世代共創、共榮，桃園市政府就業職訓服務處桃園就業中心9月將舉辦2場次徵才活動，麥當勞、全聯、義美、家樂福、麥味登、築間等51家廠商釋出2200個以上就業機會，統聯更開出月薪7.5萬獵才，鼓勵待業中或想轉職者到場了解面試。

「一鹿順風 職向未來」聯合徵才活動，於9／15（五）09：00-13：00陽明公園市民活動中心(桃園區介壽路199號)及09／23（六）13：30-15：30大南興市民活動中心(蘆竹區南昌路36號3樓)辦理，共邀請51家鄰近轄區廠商設攤，釋出約2200個以上就業機會，希望青銀世代同在職場中繼續發光發熱，非常歡迎所有想找工作的朋友來到現場，多加瞭解職缺內容與最新資訊。

邀請廠商包含易立國際物流股份有限公司、桃園市私立荃人居家長照機構、中興保全科技股份有限公司、三商餐飲股份有限公司、全家便利商店股份有限公司、揚秦國際企業股份有限公司、全聯實業股份有限公司、和德昌股份有限公司(麥當勞)、迎廣科技股份有限公司、錢櫃企業股份有限公司、統聯汽車客運股份有限公司、義美食品股份有限公司-南崁廠、桃園汽車客運股份有限公司、來來物流股份有限公司、家福股份有限公司(家樂福)、台灣富綢纖維股份有限公司、遠雄航空自由貿易港區（股）公司、築間餐飲事業股份有限公司、正隆股份有限公司-大園造紙廠、風澤中醫診所、台灣大創百貨股份有限公司等51家廠商共襄盛舉，其中有廠商提供最高月薪7.5萬元積極獵才，歡迎求職民眾把握機會踴躍至現場面試。

就業職訓服務處積極鼓勵求職朋友加入職場，活動當日特別設置「專案區」，提供多種方案諮詢及登記說明，並加強宣導「求職防騙」觀念，使民眾更加了解求職防騙的重點，求職民眾可針對適合且有興趣的職缺，前往應徵。活動詳情請洽桃園就業中心03-3333005或至桃園市工作職缺地圖 https://jobmap.tycg.gov.tw/ 查詢。