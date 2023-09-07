有些人遭遇打擊從此一蹶不振，但也有人越挫越勇，正面迎接困難與挑戰。大陸命理專欄「星座巫師」分享，雙魚座、天蠍座和射手座的內心強大，就算面臨低谷時期，也能迅速振作起來，努力尋找新的機會，順利逆襲、迎向新的未來。

▎雙魚座

雙魚座敏感且富有同情心，如果遭遇低谷時期，心理上可能會經歷一些困擾與掙扎，但同時因為細膩的內心世界和強大的創造力，反而更容易觸發內在的力量與智慧，並借助這段困難的時期來深入思考目標和價值觀，尋找新的機會與出路，順利從低谷中逆襲。

▎天蠍座

天蠍座個性堅強且有決心，不會輕易放棄目標和理想，因此面對低谷時期，能夠比其他人更容易尋找到勇氣和動力，並利用這段困難時期來思考自己的過去和未來，試圖尋找新的機會和出路，這樣的毅力和韌性，可以幫助他們在低谷中更容易逆襲、迎接新的挑戰。

▎射手座

射手座擁有自由冒險的精神，渴望探索新的事物和體驗，在低谷時期雖然可能有些迷茫，但強大的好奇心能引領方向，並藉著這段困難時期重新審視目標和價值觀，尋找新的機會和出路，因為始終抱持著積極向上和樂觀的心態，所以就算遇到低谷也能成功逆襲、開創新未來。