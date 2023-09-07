台中一名陳姓按摩師幫女客人小美（化名）服務時，見小美翻身、內衣尚未穿好時，竟趁隙強摸、吸吮小美胸部及乳頭數次，嚇到小美報警處理。法官依強制猥褻罪，處有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

據判決書指出，陳男在住處兼作按摩師，小美（化名）經同事介紹，今年1月2日上午10時許，首次前往住處接受陳男按摩。陳男原按照一般流程幫小美按摩，先請其臥躺，並要求她將內衣解開以利進行推背，該處按摩完畢後，陳男請小美轉身正面仰躺，見小美尚未把內衣穿好時，陳先向其諉稱副乳處有一個氣結需要推到胸部，得到小美同意後，陳見其未有激烈之反抗，竟先撫摸小美兩側之胸部及其乳頭，再以嘴巴吸吮其胸部數下，嚇到小美報警處理。

法官審酌陳男違反小美意願，對其為強制猥褻行為1次，致小美身心受創，考量其犯後坦承犯行、無前科，並已與小美以20萬元調解成立等一切情狀，法官依強制猥褻罪，處有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

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