中華開發資本與安永聯合會計師事務所於今(7)日共同舉辦「全球地緣政治風險 臺灣家族企業之攻防戰略」研討會，分別由財團法人中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年博士、開發資本代理總經理南怡君，與安永聯合會計師事務所安永家族辦公室執業會計師林志翔分享在全球地緣政治風險的變化下，臺灣企業與家族企業需具備的因應策略，以及家族財務面及非財務面的客製化解決方案。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年博士觀察，在美、中長期對抗，以及俄烏戰爭走向對峙下，地緣政治下的衝突更加白熱化。當地緣政治角力衝突擴大，經營環境風險升高且複雜，企業也面臨選邊站的壓力。因應地緣政治風險，已成為跨國企業全球化佈局不可忽略的因素，而且其重要性更是與時俱增。

開發資本代理總經理南怡君表示，私募資產管理基金靈活且具彈性的策略，能為身處不同情境、有不同需求之的家族辦公室或家族所主導之企業，提供專屬解方與途徑。開發資本有逾六十年的全球產業及私募基金投資的實績、嚴謹的基金管理平台、豐富的基金管理經驗，及充沛的產業及國際私募基金人脈，足以針對企業、企業主及家族辦公室的需求，提供適切的私募資產投資及管理方案，以協助進行家族傳承或家族企業轉型等目的。

南怡君進一步說明，私募資產管理基金或其他私募投融資方案，可以透過多元資產配置，達到分散風險的功效，加上專注於長期趨勢發展所創造的產業洞見及生態圈人脈，可以帶來較多的投資及商務機會，是家族及企業在面對變局與傳承時可以善用的工具，創造永續價值。

安永聯合會計師事務所安永家族辦公室執業會計師林志翔指出，家族企業在面臨前述不確定性及風險時，可以善用家族辦公室主要功能進行因應，包含面對經濟環境變化時可提供之風險管理、稅務及法遵功能等，以順利協助家族企業跨世代傳承及永續發展。針對型態，可考慮設立內部的單一家族辦公室，或者基於成本效益考量，將部分功能外包並與外部家族辦公室對接。

就傳承工具方面，林志翔執業會計師分析，境內家族企業可設立閉鎖性控股公司，在股份轉讓限制上以章程載明股份轉讓限制，並可發行具特殊權利的黃金特別股以鞏固家族企業股權。跨境家族企業可採用境外信託架構，除了對抗外部風險、保護家族資產及永續控股等八大優勢，更可依委託人意思提前規劃達到長期穩固家族持股與經營權之目標。

透過本次論壇，身為立足台灣、佈局國際的專業私募資產管理領導業者的開發資本，與多年來提供家族企業傳承接班專業服務的安永，以自身就全球發展趨勢的專業研究以及對資本市場與家族企業的豐厚經驗，希冀協助並引領家族企業，在面對未知的前景中，尋找趨吉避凶、持盈保泰的利器，延續企業永續價值。