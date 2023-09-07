高雄市仁武區永新五街、永仁街路口昨晚驚傳路面塌陷，市府水利局會同管線單位開挖，研判地下水由汙水人孔跌落管接縫處湧出，導致路面掏空下陷，經水利局昨晚緊急調派人員及機具至現場處置，已完成路面澆置及修復，待混凝土完成凝固後明天鋪柏油路面，目前輔以交管，已開放單向通車。

高雄市仁武區永仁街與永新五街口，昨天晚間6時許出現路面塌陷，陷落處就在民宅前，民眾目測陷落範圍有3公尺長、2公尺寬，一根電線桿矗立破口，也在陷落範圍內，岌岌可危。

經水利局會同相關管線單位立即到場確認，因路面下陷處鄰近汙水管線，由水利局緊急調派人員及機具至現場處置，並確認下陷原因。

水利局表示，經開挖後查看，研判地下水由汙水人孔跌落管接縫處湧出，導致路面掏空下陷。

水利局於昨晚緊急調派人員及機具至現場處置，已完成路面澆置及修復，待混凝土完成凝固後明天鋪柏油路面，目前輔以交管，已開放單向通車。水利局現就該路段鄰近污水管線及設施全面檢視，以避免未來類似情事發生。