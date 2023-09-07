民進黨總統參選人賴清德新北萬里老家。（讀者提供／周毓翔台北傳真）

民進黨總統參選人賴清德新北萬里老家遭爆有違建，對此，賴今（7）日回應稱萬里老家在民國60年左右就拿到門牌號碼，而北部區域計畫施行對建築管制日期是民國70年2月份，房子未違反區域計畫管制要求，沒有違不違建的問題，強調「門牌號碼就是一個證明」。對此，資深媒體人黃揚明諷刺表示，以後所有違建戶都可以用這句當免死金牌了。

賴清德今親上火線針對違建爭議一事回應，賴表示他們家是礦工的工寮，是在北部區域計劃進行建築管制，民國70年以前就存在， 老房子是他出生長大的地方，也在民國60年拿到門牌號。賴清德強調，北部區域計劃進行是民國70年2月份，意即房子的存在，根本上是沒有違反區域計畫管制的要求，也沒有違不違建的問題。

賴清德進一步說明，調航照圖就能看出房子民國70年前就存在，新北市府給予他家的門牌號碼是在民國60年左右 ，北部區域計劃開始實施的日期就存在， 門牌號碼就是證明。

針對賴清德稱「有門牌號碼就沒有違建的問題」，黃揚明今在臉書直言，以後所有違建戶都可以用這句當成免死金牌了。相關新聞轉傳至PTT後也引來鄉民熱議，並表示「有門牌就沒違建問題？那一堆拆心酸的」、「以後大家違建申請門牌 就可以就地合法」、「以後違建就說有門牌」、「雙標仔日常」、「講什麼鬼話，別人沒有門牌？硬要拗欸」。