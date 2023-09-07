彰化縣數十年蓋不出1座火葬場，是全台唯一沒有火葬場縣市，彰化市公所今年5月鼓起勇氣提案，消息曝光即引爆反彈聲浪，向市民代表會提案時更是在慘遭炮轟下主動撤案，歷經數月沈潛後，今天傳出市公所明天將再舉辦「彰化市立殯儀館增建設施先期規畫案」說明會後，已有市民揚言將串連到場抗議。

彰化縣興建火葬場一波三折，每每有規畫案曝光，即引來民眾抗議反彈，包括大城、芳苑、埔鹽、花壇及彰化等地都因遇抗議聲浪，而使火葬場案胎死腹中。

今年5月間，彰化市公所追加1400萬元預算辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規畫案」，不料才一曝光，即湧現反對聲浪，果然市公所才打算在市代會中報告該案時，即因反對聲浪太大而主動撤案。

不過，彰化市長林世賢認為該案仍有討論空間，且在赴日本參訪先進的火化場設施後，再充實彰化市立殯儀館增建設施先期規畫案內容，打算將該案敗部復活，並在獲得縣府民政處支持後，將於明天在介壽生活藝文館舉辦說明會，向外界充分說明該案內容，

這場說明會市公所已邀請各里里民、市民代代及各界代表參加，並向11月1日起開議的市代會定期大會重新提案，然上述消息曝光後，已有延和里等地的里民蘊釀串連，明天將到說明會場抗議，表達反對的立場。

火葬場預定地的在地延和平里長王勝和說，市公所在撤案後又原案重提，並未在該里辦說明會，而是選在市公所旁的介壽生活藝文館開說明會，沒有誠意，他會邀請里民到場表達反對到底的心聲。

彰化市立殯儀館增建設施先期規畫案內容為避免火葬場給人嫌惡印象，火葬場將以「彰化藝術生命園區」為名，市長林世賢強調，先進的火化設施不但不會造成空氣汙染，也不會造成交通壅塞，會創造地方的許多商機。

此外，該地將打造成生命宗教聖地，並會與建築界的國際大師合作，將整個園區打造出國際級的世界水準，成為彰化未來的地標；至於外界關注的交通動線，將從彰化藝術生命園區增設專屬交通道路（橫向連絡橋），接往正拓寬中的大埔截水溝堤岸道路，不會造成交通打結。