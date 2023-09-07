台中豐原區1名婦人日前在網路影音平台，看到財經專家推薦的投資廣告，便按依循上面指示，與對方聯繫，陸續加了多個理財專員的LIN，對方宣稱該公司能線上指導並代為操盤，保證穩賺不賠，還提醒婦人臨櫃匯款不能說是為了投資，否則洩漏資金流向及生財之道。

豐原警分局豐原派出所警員湯巧庭前天（5日）上午11時許，接獲行員通報表示，1名章姓婦人（57歲）要匯款新臺幣9萬元，章婦說是要投資友人服飾業，行員進一步關懷時，她卻欲言又止、神色有異，行員直覺不對勁便通報警方到場。

據了解，章婦日前透過YOUTUBE的投資廣告，與多個自稱投資專員的不明人士互加為LINE好友，對方將其拉入投資社群內，誆稱在投資老師的指導下保證穩賺不賠，且每日都有學員上傳獲利成果截圖可以佐證等語，章婦在其話術洗腦下，依指示下載投資APP，並前往銀行欲臨櫃匯款新臺幣9萬元至指定帳戶內，幸遇機警行員察覺有異並通報。

面對警方苦口婆心的勸說，章婦起初仍深信詐團的說詞，還擔心將事情全盤托出會洩漏該公司的資金流向，致對方生財之道破局，並反問員警都有財經專家在平臺廣告上推薦了，怎麼可能會是假的?直到員警一一剖析詐騙手法，突破其心防後，章婦才逐漸從對方的投資話術中清醒，警銀聯手成功攔阻該筆款項。

豐原警分局分局長劉其賢呼籲，任何投資買賣，絕無穩賺不賠的好事，請民眾切勿輕信網友介紹的來路不明投資管道，並妥善保管個人金融帳戶資料，個資不外露，若遇有類似詐騙情事，可撥打110或165反詐騙專線由警方協助查證，避免遭騙。