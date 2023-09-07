近日中央推出擴大健保費補助政策牛肉，針對第六類中所得偏低、未獲其他補助的長者，給予每月826元的保費減免，經費約100億元，遭國民黨總統候選人侯友宜辦公室批評為德不卒，只學半套。對此，行政院副院長鄭文燦7日指出，好的福利政策要周延考慮，不能有排擠效應，或使世代間有剝奪感。

國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲相繼提出「65歲以上免繳健保費」，衛福部長薛瑞元與鄭文燦昨開會討論後，拍板針對健保第六類投保對象，意即無工作、低所得、未獲其他補助的65歲以上老人，現行每個月826元健保費改由中央負擔，受惠對象約109萬人，年增約100億元支出，被解讀是部分跟進藍白政策。

鄭文燦下午出席「台北101『WELL健康建築白金級認證』授牌典禮」前接受媒體聯訪指出，目前社福預算已達9000多億，目前政府已針對412萬符合補助資格的65歲以上的長者，給予總額200多億的補助，現在是採取部分負擔制，六都和非六都有許多不同的補貼方式。

鄭文燦指出，好的福利政策要周延考慮，不能有排擠效應，或使世代間有剝奪感，同時因為補貼政策不會增加健保支出與增加醫療品質，行政院會通盤考慮，當前優先針對第六類比較沒有能力、較須照顧的長者給予補助。

媒體問及，近期行政院針對在野陣營所提政策反應快速，是因副總統賴清德有下令儘速回應民意期待？鄭文燦說，行政部門累積了比較豐富且完整的行政的經驗，掌握的數據也較清晰，無論哪黨意見都會參考，重點在於切合台灣需要，盡量將福利涵蓋面擴大，讓需要的對象能得到滿足，優先照顧最需要的人是社會福利最基本的原則。