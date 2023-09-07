海葵颱風挾狂風暴雨襲台，台東縣逾百萬林木倒伏，尤其小葉欖仁、黑板樹等淺根系行道樹慘遭斷枝。（蕭嘉蕙攝）

國小校園常見成簇的紅花團，稱為「仙丹花」，不少學生都曾摘花吸蜜，被封為「小學生的下午茶」，近來又有新頭銜「地表最強抗颱植物」，因為海葵颱風14級強風吹襲，釀台東各地樹倒塌成災，唯獨仙丹花在風雨中屹立不搖，令人嘖嘖稱奇。

海葵颱風挾狂風暴雨襲台，台東縣逾百萬林木倒伏，尤其小葉欖仁、黑板樹等淺根系行道樹慘遭斷枝，不少民眾提議可改植樟樹、毛柿等台灣原生樹種，但另有民眾指出「仙丹花」才是地表最強抗颱植物。

東河鄉潘姓民眾表示，海葵颱風自東河鄉一帶登陸，瞬間陣風達14級以上，住家鐵皮都被吹掀，但前院種植的仙丹花紋風不動，且多年來已挺過大大小小颱風的考驗，「真的很堅強」。

「仙丹花」光聽名稱或許有些陌生，但其實就是國小校園常見的紅色矮花叢，花朵尾端會分泌花蜜可吸食，堪稱「小學生的下午茶」，中空的花梗還可以串成手環，好吃又好玩，是許多人難忘的學生時期回憶。

農業部植物圖鑑介紹，「仙丹花」是由數十朵小花聚成半圓球形，可達8至10公分，盛開時花團錦簇，花冠成高腳杯形，觀賞價值極高，常被大量種植在居家及公園。