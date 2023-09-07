日本8月24日起將福島核電廠核汙水排放入海，引發鄰近各國疑慮，台灣日本關係協會今天透露，我方已向日方表明，如果排放過程中發現周邊海水輻射值超標等異常情況，將會要求日方立即停止排放。我方也已提議將該議題納入台日海洋相關會議中。

日本將核汙水排放入海，已引發多國不滿，中國大陸、香港及澳門等地已禁止相關水產品進口，環團6日也赴日本台灣交流協會抗議，呼籲不應再排放核汙水入海，並將在9月14日響應全球串連行動。

台灣日本關係協會透露，針對福島核處理水排放議題，我方已透過台北與東京雙重管道向日方進行溝通並表達立場，強調如果未來在排放過程中發現與原先計劃不同，或者在排放後，發現周邊海水的輻射值超標等任何異常狀況，我方除將立即向日方反映外，也會要求日方立即停止排放，「這就是我國的立場」，日方對此也表示認同。

此外，每年定期召開的台日海洋相關會議，包括台日海洋事務合作對話，以及台灣原能會與日本原能會之間的對話機制，我方也表達希望能將福島核處理水排放納入討論議題。

台日協表示，在這些每年定期召開的會議中，包括國際原子能總署IAEA（IAEA）檢測結果、處理狀況等，我方都 希望能納入討論，對此，日方表示，這涉及到跨部會的協調，目前正在溝通當中，但基本上是持正面態度。