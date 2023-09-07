由於國際藥廠持續供應鏈斷鏈，導致國內的鼻噴市場供貨吃緊。現今在台鼻噴市場銷售第一的Fluticasone Furoate(台灣年銷70萬支)，除原廠外尚無學名藥的持證者，健喬已經申請查驗登記並完成審查，待原廠專利到期(2023年11月27日)即可進行領證，以解決原廠供應不足的缺藥問題。加上國內市場銷售排名第二到第四的三個成分Mometasone，Triamcinolone及Budesonide，目前已有藥證且可以充分供貨的唯一藥廠就是健喬。由於市場強勁需求，健喬七、八兩月的銷售金額是去年同期的10倍以上，營收創下佳績，九到十二月即將進入氣喘好發期，藥品短缺情形恐怕更加嚴峻，屆時營收可望再創高峰。

另一個成長主因，來自於品牌效益的提升，愛克痰逐步成為所有呼吸道症狀的處方之一，使得健喬的愛克痰銷售出現淡季仍逆勢增長現象。其中愛克痰顆粒劑八月銷售較去年同期成長38%，前八個月則成長77%。另發泡錠的需求也沒有因為新冠肺炎疫情逐漸趨緩而降低，前八月發泡錠加上顆粒劑的需求仍然有近兩成的增長。接下來的數月，由於東南亞市場持續看好及中國新市場的加持，營收成長動能不容小覷。

健喬在專業製藥(Specialty Pharma)的策略指引下，不斷在利基市場強化自己專業領域的成長，逐步開花結果，成為持續掌握成長趨勢的新主流。時序即將進入呼吸道產品傳統旺季，受惠國際藥廠缺貨潮，鼻噴出貨需求強勁及愛克痰出口中國市場的訂單挹注下，未來的營收表現樂觀可期。