小禎（胡盈禎）除了節目主持，也積極發展副業，她今出席連續代言7年的保養品記者會，透露7年共敷了5000片面膜，一年比一年美。她今透露與其他好友一起創業的運動飲品，僅上市一個月就有破千萬的銷售額，「很感謝大家支持，我們原本是定5、600萬的業績，後續都非常穩定的銷售」，並透露之後將再推出2款新品。

關於月賣千萬，小禎解釋是千萬營收是團隊共同，不可能是她獨自獲利，她大笑說：「我月收千萬的話在這裡幹嘛？我們是一整個公司、團隊，我們分到才一點錢而已。」

小禎熱愛健身，因此也有投資健身房，連帶影響爸爸胡瓜近期開始挑戰重訓，她坦言有陣子沒跟胡瓜見面，但看到爸爸積極瘦身相當開心，「他去找Terry上課，Terry的節奏比較適合資深藝人」。她說，健身房剛開業時，胡瓜有到健身房運動，可是後來疫情爆發，胡瓜避免到公共場合，就鮮少再去。

好友佩甄之前受訪時表示，很多尾牙公關公司苦嘆今年找不到男主持人，她突發奇想推薦小禎「女扮男裝」一起主持，小禎今笑說佩甄不敢在她面前這樣說，「佼哥的主持功力我沒辦法啦」，經紀人則坦言今年有很多廠商詢問尾牙檔期。