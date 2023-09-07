內政部長林右昌（右2）、立法委員賴品妤（左2）共同赴瑞芳參拜宮廟，還先到瑞芳美食廣場覓食，並問候攤商。（張志康攝）

林右昌（中）、賴品妤（右2）赴瑞芳瑞慈宮參拜。（讀者提供／張志康新北傳真）

內政部長林右昌7日中午赴瑞芳參拜瑞慈宮及龍巖宮，參拜前先到瑞芳美食廣場用餐，民進黨立法委員參選人賴品妤也與林右昌一起拜訪各家攤商。林右昌說，這裡的美食是他的童年記憶，他與賴品妤一起來關心地方，希望瑞芳能夠發展得更興隆。

林右昌說，宗教是內政部的職掌範圍，他特別到瑞芳的信仰中心瑞慈宮及龍巖宮參拜。林右昌指出，他母親是瑞芳猴峒人，這裡也很熟，再加上瑞芳與基隆也是共同生活圈，所以特別趁著參拜前，到瑞芳美食廣場來覓食。

林右昌表示，這裡的小吃都是他兒時的記憶，他小時候二舅就在瑞芳開西藥房。另外，立法委員賴品妤也陪他一起，問候瑞芳的鄉親，關心地方，希望讓瑞芳在地的鄉親生意更好、發展得更興隆。

談到瑞芳的美食，林右昌說，他小時候吃得比較簡單，但現在瑞芳的美食太多了，像美食廣場前的龍鳳腿都大排長龍，廣場內的紅茶很好喝、肉羹很好吃，胡椒餅更是一絕。

賴品妤則說，她的服務處就在附近，她與同仁中午都在附近覓食，她是強力建議林右昌在用完餐後，可以吃吃市場裡的燒麻糬。林右昌則笑稱賴品妤有本錢可以吃甜點，她一次可以吃三顆，他只能吃一顆。

接著林右昌與賴品妤逐攤與市場內的各家攤商問候，也有民眾向林右昌表示，他是基隆市民，對於林右昌在基隆市長的任期內的政績，盛讚不已。在簡短的用餐後，林右昌與賴品妤轉往瑞慈宮與龍巖宮參拜。