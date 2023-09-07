台中市警第四分局警員賴子揚、賴譽夫、李鴻毅日前執行巡邏勤務，巡經大觀路、大墩十一街口時，赫然撞見一名騎士神色心虛，機車又驟然減速，員警察覺有異，於是上前盤查。黃男面對員警，全程不敢抬頭；員警後經查也發現該輛機車早已通報失竊，黃男通緝犯身分也因此曝光。員警詢問黃嫌竊車手法時，黃嫌隨即取出萬用鑰匙，當場示範三秒開鎖功力，技巧熟練令人咋舌，訊後全案依《竊盜罪》、《竊盜通緝》移送法辦。
根據警方調查，黃嫌平日四處打零工維生，並鎖定北屯區為目標，四處趴趴走後竊走老舊機車。本案中，黃嫌行經南屯區大觀路附近，礙於機車快沒油，他正準備尋找新目標時，因行跡可疑，隨即被員警當場人贓俱獲。
黃嫌自知法網難逃，當員警探詢竊車手法時，他隨即取出隨身萬用鑰匙，經三兩下功夫就成功發動機車，員警不禁感嘆，黃嫌身強體壯卻選擇誤入歧途，紛紛苦勸黃嫌改過自新、向善做人。
第四分局長李建興表示，民眾使用交通工具完畢除依規定上鎖外，可選擇停在明亮或設有監視器系統之處所，降低被竊之風險；籲不法分子切勿心存僥倖、以身試法，以維護市民生命及財產安全。
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