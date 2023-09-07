海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉5日輕生亡，鄭男多名家屬今日前來進行遺體複驗，鄭母期間數次淚崩，向蔡英文總統哭喊，「妳口中喊了三不，不怕苦、不怕難、不怕死，現在她兒子躺在裡面解剖，妳有感受到一個做母親的是什麼心情？一樣是女人你有感受到嗎？」，也呼籲希望鄭男悲劇是最後一個，不要再有孩子這樣發生。

鄭男5日清晨6時被發現懸吊於海軍陸戰隊99旅子儀營區榕樹下氣絕身亡，鄭母表示鄭男在輕生前夕，還打電話跟她訴苦，表示無故被連長針對，認為是軍方集體謀殺，並稱軍方在未經家屬允許下，自行移動遺體並破壞現場，讓他們無法接受。

鄭母表示，鄭男在輕生當天凌晨1時許，打電話跟她抱怨，稱沒做錯事卻被連長針對，她當時還跟鄭男要連長電話，想說早上在跟連長聯繫了解，鄭男當下也說好，並在掛電話前，叮嚀她要吃飯、早點睡，不料才隔幾個小時，就接到鄭男離世噩耗。

隨後鄭母淚崩著向蔡英文喊話「我們的蔡小姐，你口中喊了三不，不怕苦、不怕難、不怕死，現在她兒子躺在裡面解剖，妳有感受到一個做母親的是什麼心情？一樣是女人妳有感受到嗎？」

鄭母哭著說，她兒子這麼愛國，是一個愛國的小孩子，從小志願是當警察，但他知道考不上所以從軍，她也鼓勵他並以他為榮。他從小這麼孝順、體貼，沒讓她煩惱過。「如果保家衛國戰死就算了，結果卻是被凌虐致死，這口氣嚥得下去嗎？她兒子甘願嗎？」

鄭母表示，可以還她兒子嗎？希望她兒子是最後一個，可以嗎？希望不要再有孩子這樣了。

鄭男阿姨指出，當天地面滿是泥濘，而鄭男鞋子都是乾乾淨淨一點泥濘都沒有，並且手、指甲也很乾淨，不像是爬過樹的樣子，不符合常理，請軍方向社會大眾做說明；另外阿姨表示，家屬只相信國防部單位派下來的相關軍官人員，將來有任何疑問，只會對國防部、司令部長官陳述，林園營區已完全不信任。

鄭男阿姨表示，鄭男輕生前受到隱形的施壓，她公開呼籲99旅的弟兄能站出來，不要再讓不幸憾事繼續發生。

在場陸戰隊指揮部代表強調，部隊對於同袍離去感到不捨、遺憾，有關家屬疑問，會列入管制，協請檢方依司法調查程序，完成查察。涉及不當管教部分，若有明確證據，會依法送辦，絕不寬貸。

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