1架大型自殺無人機7日早在俄羅斯總統普丁位於頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）作戰指揮中心附近爆炸，錄影顯示，巨大的火球在俄羅斯佔領區附近上空升起。

據《每日郵報》（Daily Mail）7日報導，在俄烏戰爭期間，普丁曾數度造訪這個軍事總部，而無人機爆炸引發熊熊大火。俄羅斯南部羅斯托夫州（Rostov）州長戈盧別夫（Vasily Golubev）初步評估後說，有3棟建築和好幾輛汽車受損。

居民對這起攻擊表示震驚，普希金街（Pushkinskaya Street）上有20條街區的公寓因而停電。由於自殺無人機攻擊，市中心已宣布進入緊急狀態。

而6月時，據稱已因墜機喪命的瓦格納集團（Wagner Group）傭兵組織頭子普里格津（Yevgeny Prigozhin）就是在這兒發動兵變，率領部隊朝莫斯科行進。此外，普丁2023年對俄羅斯人發表新年談話時，也以這作戰指揮中心為背景。