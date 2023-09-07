南投縣某國小校長劉育成，因涉多起校園性平事件，經南投縣政府命其「請假、配合調查、離開校園現場且不得接觸疑似被害人」。惟其請假接受調查期間，仍不當聯繫投訴學生及其家長，繼續指揮監督校務，嚴重漠視南投縣政府禁令；甚至為該校某教師洩密案遭停聘一事，透過民意代表對南投縣政府及學校人員施壓，濫用職權。監察院於7日通過監察委員葉大華、王麗珍、張菊芳提案，糾舉校長劉育成，全案移送教育部部長依法處理。

三位監委指出，2023年8月16日性別平等教育法修法之前，學校校長涉及校園性平案件尚無停聘靜候調查之規定；修法後，校長涉及性別平等及利用權勢違反專業倫理關係等案件之相關條文，遲至2024年3月8日才生效施行，因此南投縣政府目前對於被指控涉及多起、長年性騷擾或性侵害事件的劉育成校長，僅能發文要求其「請假、配合調查、離開校園現場且不得接觸疑似被害人」，尚未能對其採取更強力之停聘、解聘等措施。

葉大華、王麗珍、張菊芳調查發現，南投縣政府曾於今年6月15日、19日兩度發文予劉育成，明確要求其請假配合調查至本案結束，並應離開校園現場，包括宿舍，且不得接觸疑似被害人，以維護校園安全及保障學生之受教權，但劉育成7月間接受南投縣性平會調查訪談後知悉投訴學生身分，透過該生導師輾轉聯繫學生與其家長，明顯意圖掩蓋事實，致南投縣政府於8月2日第三度發文對劉育成提出警告。對此，劉育成接受監察院調查時坦承不諱，其行為顯已嚴重違反南投縣政府命令及程序外接觸之法令規定。

此外，葉大華、王麗珍、張菊芳指出，劉育成任職期間所涉及相關性平案件情形，目前由南投縣政府寄發問卷普查中，但其於請假期間仍不斷透過手機、通訊軟體LINE、學校工友傳話等方式指揮監督校務，同樣違反前述「應離開校園現場」之禁令，也確實影響疑似校園性平事件通報及潛在被害學生求助意願，為避免他利用校長職務妨礙案件之清查，自有急速處分調離現職之必要。

監委並表示，劉育成擔任校長與性平會主任委員，綜理校務及性平業務，且自1989年開始任教迄今，是資深教育人員，自應熟知教育法令、嚴守職分，維護學生權益，卻遭指控涉及多件疑似校園性平案件；請假接受調查期間，除有前述不當接觸疑似被害人、未切實離開校園現場的行為外。

監委說，劉育成甚至為了同校某教師疑涉洩密遭停聘靜候調查，基於權力地位濫用，主動提議請託民意代表對南投縣政府社會處及學校施壓，讓該教師於今年6月27日停聘，旋於6月30日復職，二天半就完成調查並復職，劉育成嚴重藐視教師法定救濟程序與南投縣政府命令，所為實非身為校長應有之處事態度，確不適宜再領導學校校務，應予急速處分以調離現職。本案經監察院依職權提案糾舉審查決定，移送教育部部長依法處理。

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