金城湖近日野狗橫行，近日有鳥友目擊野狗吞食小鳥畫面。（圖／臺灣野鳥保育協會理事黃蜀婷提供）

新竹市香山溼地金城湖近日野狗橫行，嚴重干擾到鳥類活動。（圖／臺灣野鳥保育協會理事黃蜀婷提供）

候鳥大遷徙的季節，眾多寒帶的候鳥要北返，會經過新竹市香山溼地覓食或停留在金城湖，然而近日有鳥友反映，金城湖有流浪狗出沒，先是吃了高蹺鴴的蛋，接著又捕食黃小鷺的幼雛，讓鳥友們看了相當擔憂，也呼籲市府重視金城湖的野狗問題。

對此，新竹市動物保護及防疫所回應，先前有接獲過金城湖有野狗聚集通報，針對野鳥學會反映將加強巡捕、設置誘捕龍，盡可能降低攻擊事件，也會加強勸導當地愛媽不要餵食，以免造成浪犬群聚，後續若巡捕到野狗將會收容、不回置，避免回置再度引發衝突風險。

有鳥友近日接連拍攝到野狗在金城湖內成群攻擊野鳥甚至吞食，畫面也在鳥友群組瘋傳，看了令人驚心。台灣野鳥保育協會理事黃蜀婷說，近日有鳥友反映，有8到10隻野狗在金城湖出沒，先是吞食高蹺鴴的蛋，接著又捕食黃小鷺的幼雛，讓鳥友十分氣憤。

黃蜀婷也說，金城湖被新竹市府稱為環境生態的亮點，稀有過境鳥都會停留在金城湖，但野狗已造成實質傷害，她也說，台灣並沒有原生野生流浪犬貓，也不屬於大自然的一部分，目前嚴重騷擾及傷害鳥類，各地流浪犬貓問題嚴重影響生態，且全台的數量愈來愈多，急需正視。