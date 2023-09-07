台北市一名已婚張姓男子，任職臺灣警察專科學校期間，因工作關係認識同樣也是已婚的C女，2人天雷勾動地火，互生情愫展開交往。後來，C女提出分手，希望結束雙方不正常關係，以一般朋友身分相處。

張男不願分手且不滿C女日漸疏遠，去年（111年）8月到12月期間，持續用LINE、messenger傳訊息 ，稱呼C女為老婆，「好想妳 、好愛妳 ，2人要在一起一輩子，請求與我聯絡」。

張男沒有得到想要的回應，認為C女態度讓他十分痛苦、生不如死，12月某日凌晨零時許，張男再度傳訊，「12/15星期四晚上請妳下班出來跟我見面說清楚...12/15沒見到面我會全面失控，妳要把我折磨到死，我就跟妳一起死，妳會失去家庭小孩工作，會讓妳一無所有跟我一起去死」。

後來張男竟又加碼，傳交往期間出遊赤裸身體合照，甚至還傳自己在醫院就醫的照片。C女看到這些訊息、照片已感到心生畏懼，不料，張男又持續撥打LINE電話，C女因害怕不敢接聽；事後報警提告，檢方依違反跟蹤騷擾防制法提起公訴。

法官審酌，張男坦承犯行，並表明有和解意願，但雙方因意見不一致未能達成和解，C女丈夫到庭認為張男態度不佳請求從重量刑；法官日前依張男犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。可上訴。