知情人士透露，中國一些機關已經開始指示人員不得攜帶iPhone 上班，這證實了《華爾街日報》先前的報導。

《華爾街日報》援引知情人士報導，北京當局已經下令中央政府官員不得在工作中使用蘋果iPhone與其他外國品牌手機，也不得帶進辦公室。報導指出，這項命令是最近幾周發布的，但尚不清楚其發布的範圍有多大。此舉可能威脅蘋果手機在中國高階手機市場的領先優勢。

中國貢獻蘋果約19%的總營收，而全球大部分iPhone手機都在中國生產，其供應鏈在當地僱用了數百萬人。

知情人士表示，北京打算將這個禁令範圍擴大到眾多國營企業和其他政府掌控的組織。

多年來北京當局試圖在敏感場域中根除外國技術的使用，如果iPhone禁令真的擴大範圍，這個史無前例的封鎖將使這項計畫達到巔峰。

知情人士表示，目前尚不清楚有多少公司或機關最終可能對個人設備祭出限制，且目前也尚未發布正式或書面的禁制令。國營企業或政府相關組織在執行此類禁令的嚴格程度可能有所不同，有些公司或組織可能禁止在工作場所使用蘋果手機，而有些單位可能完全禁止人員使用這些設備。

KeyBanc Capital Markets分析師Brandon Nispel表示，基於蘋果與北京的關係，以及其對中國經濟的重要性，蘋果向來被認為在中國相對安全，北京應該不會對它下手，「中國政府要改變立場了嗎」。

蘋果公司、中國國資委和國務院新聞辦均未回應媒體置評請求。

隨著美中兩國緊張升高，北京傳將拿蘋果祭旗的消息重創其股價，周三蘋果大跌3.6%，創下8月4日以來最大單日跌幅。

儘管美國打壓中國科技業引發不滿，但蘋果產品在中國仍然廣受歡迎，iPhone手機是中國最熱賣的產品之一，在政府和民間部門都很常見。

禁用iPhone消息傳出的時機也相當巧妙。華為在上周低調開賣最新款高階手機Mate 60 Pro，在拆解後發現此款連網速度媲美蘋果iPhone 14的新機，採用的不是在美國出口禁令生效之前，華為全力拉貨所庫存的台積電晶片，而是中芯國際自製的晶片，這意味著這家中國最大晶圓代工廠可能已經突破美國對中國科技業的封鎖，以及中國或許開發出了可趕上、甚至超越美國的技術。對此，美國眾議院中國委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）周三呼籲商務部應該完全封殺對華為和中國最大半導體公司中芯國際（SMIC）的科技出口。