興村花甲食堂一周5天供餐，65歲以上長者每餐收費30元。（呂妍庭攝）

嘉義市興村花甲食堂一度因故中斷，長達7、8個月時間，由社區發展協會募款買便當供應上百位老人家一周3天午餐，如今在善心企業的支持贊助下，興村花甲食堂不但有免費場地共食，還有冷氣可以吹，今社區熱鬧辦揭牌，身兼興村社區發展協會理事長的興村里長洪豐盛感性地說，克服這麼多問題辦食堂，全為了兌現與長輩的一句承諾。

洪豐盛說，花甲食堂無場地舉辦的這段時間，有長達7、8個月時間，是由社區發展協會募款買便當供應老人家3天午餐，好不容易在社區找到這處閒置多年的工廠，地主啟益寵物用品有限公司董事長劉明仁得知社區是為了供餐給老人吃，二話不說表示要無償提供場地給食堂使用。

洪豐盛說，在經費有限之下，透過熱心志工齊心合作，協會將荒廢多時的鐵皮屋打造出興村花甲食堂，此時，他完全不認識的宸雷射公司股分有限公司董事長高嘉呈得知食堂沒有冷氣，又主動聯繫他，說要為食堂免費裝冷氣讓長輩使用，上百位長輩才能不用忍受悶熱，開心用餐。

今市府熱鬧舉行「興村花甲食堂─作伙呷百二」揭牌儀式，市長黃敏惠、洪豐盛、劉明仁、高嘉呈等各界共同揭牌啟用，黃敏惠特別劉明仁、高嘉呈及所有里民為興村社區共同努力，看到長輩歡喜的笑顏是最大的成就，期待興村花甲食堂成立能讓社區長輩、鄰里居民共好，外出打拚的年輕人也能無後顧之憂。

社會處長李思賢表示，今年補助的花甲食堂共計7個單位，為讓社區高齡者得到適切照顧，市府長期致力推動「在地老化」，培植在地社區或機關團體，提供長者營養餐食服務，鼓勵高齡者藉由定點用餐與他人互動。

接下來興村花甲食堂一周5天供餐，65歲以上長者每餐收費30元，李思賢說，期盼讓長者來到這除了共食外還可聊天說笑、認識同儕，也鼓勵年長者走出家門並多與社區鄰里互動，建立彼此關心的友善環境。