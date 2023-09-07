民進黨立委鍾佳濱接獲陳情，私立養護機構照服員輪值夜班時有津貼補助，但在衛福部老人之家從事照顧服務工作，卻反而沒有夜班津貼，使第一線照服員產生相對剝奪感。鍾佳濱今與同黨立委吳玉琴同聲呼籲，盼衛福部能考量到第一線人員的辛勞，編列相關費用，讓在公立社福機構的照服員也能與私立機構人員有相同待遇。

鍾佳濱表示，根據人力銀行網站查詢結果，不論市立或私立醫院、養護機構的照服員，若輪值晚班或夜班時，大部分每次能獲得250元到600元不等的津貼，反觀衛福部部屬的老人之家卻沒有相關津貼。他指出，目前衛福部屬老人之家、養護中心等機構共13家，其中自行進用從事照顧工作的人員約1100人，以每班200元至500元計算，總經費並不多，社會福利基金應該還能支應。

鍾佳濱說，如此不僅能避免第一線工作的照服員心裡產生相對剝奪感，更能讓他們投入社服機構工作的意願提高，進而提升機構長期照顧服務的品質；同時，也使得長照社福機構在對外徵才時，不會陷入相對弱勢的情境，得以與私立養護機構競爭人才，讓現有人員更願意留任。

吳玉琴表示，同工要同酬，不論受雇於公立機構或私立機構，亦不論於公立機構中採自聘、承攬、約聘人員、或具有公務員身分者，應有一致性的勞動條件，特別是社福長照產業受到政府高度重視，為重要的國家政策，更應該落實同工同酬這項勞動法的平等權。

鍾佳濱與吳玉琴大力呼籲衛生福利部、主計總處與人事總處，盡速計算夜班津貼整體經費需求，納入社福基金支應範疇及相關公務預算，盡速提供這些辛苦的照服員夜班津貼，讓台灣的社福、長照機構更有力。