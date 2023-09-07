中華隊無法參加U16男籃賽引發爭議，甚至扯出今年2月中華籃協並未參加東亞籃協技術會議，才造成中華隊無法打U16「傳聞」，籃協秘書長李雲翔昨天親自說明缺席原因，且強調未來重點還是爭取更多參賽名額。

「除了當時我們正在進行SBL高雄賽事，重要的是那場會議根本沒重要議題，只是選出分區委員，以及隔天觀看大陸與伊朗比賽，」李雲翔說，「那次會議完全沒有提到U16男籃參賽資格改變，在會議記錄上也沒有。」

李雲翔強調，東亞籃協直到8月17日才告知東亞會員參賽資格改變，但在8月22日，他前往馬尼拉參加國際籃總年會，跟東亞區會員國開會，結果他們也都不清楚資格改變的事，「代表2月技術會議根本沒談到！」

「事實是這次U16男籃無法參加原因，還是東亞籃協決議我們無法參賽，一切就看世界排名，」李雲翔表示，「其實我也跟蒙古、香港、澳門等籃協代表討論過，日後假如碰上同樣情況，就是舉辦東亞區資格賽。」

李雲翔表示，就算今年東亞區有3個名額，卻不代表明年是否增加或減少，所以最根本的解決辦法，還是去跟亞洲籃總、東亞籃協努力爭取到第4個名額，「畢竟我國實力遠優於不少其他分區球隊，參賽意願也更高。」