今年國慶焰火將在台中中央公園施放，台中市議會臨時會7日舉行「2023國慶焰火在台中專案報告」，市長盧秀燕表示，估有50萬人湧入「想到就頭皮發麻」，議員們擔心交通惡夢再現，要求交通局做好動線、接駁規畫。

今年國慶焰火將在台中市中央公園舉辦，市議員陳文政說，該處臨近中清路、74匝道及國道一中清交流道，屆時大輛私家車湧入造成嚴重回堵，不但鄰近居民有家歸不得，更可能影響消防車、救護車通行，若發生憾事，誰都承擔不起，建議可參考過去花博疏運做法，讓開車的民眾將車輛停放在其他行政區的大型停車場，進入會場都需搭乘接駁車。

議員楊大鋐指出，交通動線規畫、行人徒步區兩大隱憂需要市府妥善規畫，否則將衝擊當地交通，並要求市府先與地方民眾說明。議員林祈烽表示，附近居民屆時能不能順利回家？要求市府先調查附近可能受影響的住戶。

議員陳雅惠表示，市府的城市行銷要周全，交通局也要做好交通動線、接駁規畫與周邊停車場管制，避免影響附近居民的進出，以及商圈的正常營運。議員張芬郁指出，交通局以活動場域可容納15萬至20萬人規畫交通疏運，讓她捏把冷汗，過去4年其他縣市舉辦國慶焰火，湧入人潮都破30萬，要求市府必須提高疏運規格。

交通局說明，國慶焰火交通管制以不影響周邊住戶通行為原則規畫，目前管制範圍均在水湳經貿園區內，會加強事前宣導並配合現場員警疏導，減輕對外圍居民衝擊。有關停車場相關資訊，將透過台中交通網APP等管道，持續揭露相關資訊，提供民眾可線上查詢即時剩餘車格，以利民眾出發前事先查詢。