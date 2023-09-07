台北市YouBike明年將開始實施前30分鐘免費，但無車可借、無柱可還情形，屢遭民眾投訴、議員批評。台北市長蔣萬安29日至上海參訪並參與雙城論壇時，曾提出可以借鏡上海oBike。台北市交通局表示，和新北市研議引進無樁單車，將就教彰化公共自行車MOOVO，和微笑單車公司討論外，也會探詢多家業者。

交通局運規科技正張元榜說，上海實施電子圍籬技術，利用智慧型手機定位、實施無樁共享單車，管制民眾還車區域，減少亂停情形，可供台北參考。目前也在和新北市研議引進無樁單車，與目前有樁的YouBike並存。

他指出，彰化有無樁的公共自行車MOOVO，目前已向YouBike的廠商微笑單車公司提出想法，未來將討論技術及配合狀況外，同時也會向多家業者探詢，並就教彰化的運作狀況。

張元榜補充，無樁單車必須要考慮租借車安全便利、政府管理的完整性，將審慎看待無樁技術，若確定上路，將使用2024至2028年連續預算5億元購買，未來也將啟動YouBike擴增計畫，提供更多車輛及站點。