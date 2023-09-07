桃園一名女子今在臉書社團指控，51歲的母親和27歲的先生開房間，誇張情節引發網友討論，不少人猜測女子的母親是保養得宜、多金的美魔女，女子的妹妹現身表示，母親並非美魔女，沒有網友想得那麼漂亮，不僅沒顏值也沒錢，直呼「我也很納悶姊夫怎麼吃得下去」。

原PO今（7）日在《爆料公社》發文指控母親不倫丈夫後，不少網友猜測原PO母親一定是保養得宜、多金的美魔女，但原PO的妹妹現身留言說，「我媽不是美魔女，不用想得這麼漂亮，我也很納悶姊夫怎麼吃得下去，因我媽第一沒錢，第二沒顏值」，且僅存唯一母親的照片已被她刪除。

另有網友詢問原PO父親是否知情，原PO說，父親仍被蒙在鼓裡，還不知如何開口跟父親說這件事，只單方面要求母親主動和父親提離婚；至於自己先生，她已當面教訓。

網友紛紛搖頭，「先生是考古人員嗎？那麼愛挖老墓」、「這種母親可以不要了，也不用孝順了吧！老公也是快離婚了吧！全天下男人還是有好的，再找就有了」、「如果是真的就很誇張。」