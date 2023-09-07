台裔混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）新人年打出MVP等級身手，多少提升響尾蛇在台灣的知名度，不過土生土長、出身自寶島的潛力左投林昱珉也不惶多讓，在小聯盟以飛快的速度升級，未來有望聯手在大聯盟打拚。

20歲的林昱珉出身自棒球名校穀保家商，以近似於日籍名投野茂英雄的「龍捲風」投球姿勢受到熱烈關注，打者經常掌握不到他的出手點而感到懊惱，林昱珉高二時就入選2019年中華U18代表隊，是陣中最可靠的投手之一，該屆林昱珉出賽4場（2場先發），只在登板先發對陣西班牙時掉唯一1分，自責分率低到僅有0.64，貢獻2場勝投，其中面對美國隊的冠軍戰接替先發投手余謙登板，林昱珉順利以三振化解壘上有人危機，幫助中華隊以2比1險勝強敵美國奪下隊史第3冠。值得一提的是，該年入選U18世界盃的中華隊國手，全數被職業球團相中簽下合約。

邁入高三賽季，林昱珉微調投球姿勢，將身體往後旋轉的幅度變小，但球威依舊，2021年畢業後加盟開南大學，也再度穿上中華隊戰袍征戰U23，林昱珉2場先發分別對決南美強權古巴、委內瑞拉，雖然都投不滿5局且連吞2敗，但8.2局投球中大展K功，飆出14次三振，自責分率也是夠水準2.42。同年底林昱珉獲得響尾蛇青睞，以60萬美元簽約金實現旅美夢，成為自黃暐傑、林凱威、林家正、陳聖平後，第5位加盟響尾蛇的台灣球員。

旅美首年（2022年）林昱珉被分派至新人聯盟出賽，三振功力大幅進化，23局狂飆41K，K/9值高達16.04，一個多月後就升上1A，整季下來繳出2.72自責分率、WHIP（每局被上壘率）1.10成績單，本季林昱珉從高階1A出發，依然是難逢敵手，響尾蛇決定將他拉上2A試試水溫，面對更高層級的對手，林昱珉壓制力明顯下滑許多，9場先發下來自責分率來到5.06，比所屬德州聯盟平均4.85高一些，林昱珉仍屬適應階段，但旅美不到2個球季就爬上2A，林昱珉顯然已經超出成長預期。

根據大聯盟官網各隊農場新人排名，林昱珉名列響尾蛇第4號新秀，預計最快在2025年登上最高殿堂，屆時有機會和卡洛爾征戰大聯盟賽場，甚至是在WBC（世界棒球經典賽）攜手效力中華隊的可能性。