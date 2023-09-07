前科技部部長陳良基曾擔任蔡政府多個要職，而其太太曾經患有重度憂鬱症，甚至一度輕生，他回憶，某天回到家中時、家中空無一人，看見太太的拖鞋在陽台上，才發現她的手掛在欄杆上，緊緊握住她的手，之後也盡可能撥出時間陪她，「過程辛苦但一起面對」，如今她太太已經康復。

肯愛基金會在9月10日世界自殺防治日前夕的今天邀請陳良基及其太太王素梅分享走過憂鬱症的歷程。王素梅表示，當時因為患有重度憂鬱症，整天無法做事，不想拖累其他人才會想要輕生，所幸被陳良基阻止。

陳良基分享，面對憂鬱症包括「憂鬱症痊癒不容易，但還是可以痊癒」、「每個人的生命對關愛他的人而言很重要，不是犠牲自己讓愛的人往前跑」、「憂鬱症是有致命風險的疾病，因此想方設法撥出時間陪伴」等方式，太太已經康復2年多。

另一名地瓜媽媽小云媽媽（化名），小時候因受家暴而屢次輕生，甚至還被譏笑「自殺大王」，長大後有3個孩子、但生活十分艱難，曾經也想過攜子輕生，但因肯愛協會的協助，讓她度過。

「憂鬱不等於自殺」，林口長庚醫師精神科醫師張家銘表示，部分憂鬱症患者選擇走上輕生，但也有很多憂鬱症會好，呼籲改善過去憂鬱症就醫不足、診斷不足、治療不足、持續治療不足等狀況，鼓勵大家及早治療、勇於治療。今年辦理「沒有人應該是孤島，讓我們一起來關心憂鬱症講座音樂會」。

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