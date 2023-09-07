企業在投入減碳前需精準了解自身碳排量，國內中小企業首要面臨因人力不足，導致資料統整不易的難題，樺康智雲開發的「GHGWatch溫室氣體盤查平台」依循ISO 14064-1規範設計，強調多方管理模式的雲端平台，可同時滿足盤查、稽核、顧問多方需求，並配合供應鏈需求支援多種跨國係數庫；且符合ESG永續報告書GRI-305揭露標準，運用數據共享、快速應變的特點，幫企業完成碳管理。

樺康智雲總經理林建全表示，從台灣碳權交易所的成立，到歐盟碳邊境調整機制(CBAM)新策略的施行，減碳需求在全球重要性逐漸提升，中小企業首當其衝，面對資金、人力不足的情況下難以掌握企業完整的碳排數據，上完相關程課程後又不知實務上如何應用，樺康智雲運用在IoT及資訊整合上的優勢，結合科建顧問30年以上輔導經驗，將減碳流程數位化來提高碳盤查效率，透過雲端平台將資料整合至同一平台。藉由「GHGWatch溫室氣體盤查平台」顧問師引導模式，直覺化操作介面，依循指示引導使用者完成盤查步驟，不受時間地點限制、可隨時遠端掌握盤查進度，快速了解企業概況並擬定減碳策略，本軟體平台上市短短兩個月內，目前已快速導入十餘家知名上市櫃企業使用。