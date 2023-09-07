周四泛歐Stoxx 600指數晨跌2.0點或0.44%，為452.3點，為近一周新低。上一次的連七跌出現在2018年2月。

對利率敏感的科技股跌1%。美公布服務業資料強於預期之後，美國國債殖利率大幅揚升，令人擔憂利率會在更長時間維持在高檔。

歐洲央行和聯準會都將在本月稍晚做出利率決議。

周四公布的數據顯示，德國七月工業生產降幅，高於預期。顯示歐洲重要的經濟動能正在放緩。

Direct Line保險在預期2024年有較好的營業利益之後，大漲14.1%。