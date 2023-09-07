周四泛歐Stoxx 600指數晨跌2.0點或0.44%，為452.3點，為近一周新低。上一次的連七跌出現在2018年2月。
對利率敏感的科技股跌1%。美公布服務業資料強於預期之後，美國國債殖利率大幅揚升，令人擔憂利率會在更長時間維持在高檔。
歐洲央行和聯準會都將在本月稍晚做出利率決議。
周四公布的數據顯示，德國七月工業生產降幅，高於預期。顯示歐洲重要的經濟動能正在放緩。
Direct Line保險在預期2024年有較好的營業利益之後，大漲14.1%。
歐股周四早盤走連七跌的路上，可能為五年多來最長的連跌紀錄；市場擔憂歐洲的經濟和美國的升息。
周四泛歐Stoxx 600指數晨跌2.0點或0.44%，為452.3點，為近一周新低。上一次的連七跌出現在2018年2月。
對利率敏感的科技股跌1%。美公布服務業資料強於預期之後，美國國債殖利率大幅揚升，令人擔憂利率會在更長時間維持在高檔。
歐洲央行和聯準會都將在本月稍晚做出利率決議。
周四公布的數據顯示，德國七月工業生產降幅，高於預期。顯示歐洲重要的經濟動能正在放緩。
Direct Line保險在預期2024年有較好的營業利益之後，大漲14.1%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。