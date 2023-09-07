輔信科技8月合併營收延續7月年、月雙增表現，亦創近13個月新高，係本業迷你電腦／工業電腦產品較去年同期增長，加上子公司暄達醫學切入北美急症市場效益貢獻，8月合併營收1.56億元，月增6.21％、年增31.93％雙升。

輔信科技表示，今年第三季全球景氣依舊低迷，終端消費疲弱連帶影響企業IT投資，八月營收雖較去年同期已漸回溫，後續仍須觀察歐、美兩地市場景氣榮枯，目前歐洲業績表現雖未達預期但已緩步回升中，美國市場客戶訂單仍偏向保守。目前公司將致力於推廣AI相關應用，包含視訊監控、影像辨識檢測、影像車流運算等，以持續推動專案訂單，出貨穩健成長。

隨著公司朝向集團化與多元化邁進，憑藉本身在硬體研發與系統整合能量，搭配子公司暄達醫學的醫材專業優勢，將IT能力延伸至醫療產業佈局，以期產品多元應用，爭取訂單挹注，並將持續針對5G支援、繪圖顯示擴充能力、低功耗與高效能算力的產品進行設計開發，為公司墊高產品競爭優勢。而在子公司暄達醫學部分，經由調整透過海外子公司在地化的行銷、業務與技術支援，以深化市場經營的策略已初獲成效，未來將持續深化海外市場服務之銷售策略，進而推動集團朝向科技醫療應用領域的發展。