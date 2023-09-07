「miix美室家居」團隊整合設計師、工班等團隊，推出模組式裝修。(業者提供)

在房價居高不下的時代，年輕首購群為了買房子幾乎掏空存款，難以負擔交屋後的裝潢支出，看準前幾年購買預售屋的首購族最近陸續交屋，裝潢需求高，多家業者整合設計、工班等各領域團隊，推出「全屋整合」概念，強調從設計到家電採購全包辦，減輕首購族負擔。

在北美有超過5000個整合案例的「miix美室家居」團隊，原本回台經營家具零售，其原本從事房產相關行業、全屋整裝推手李晉豪說，台中市前幾年房地產買賣爆大量，其中以2、3房的產品居多，他們多數在去年下半年到明年上半年交屋，經計算，每月平均交屋量約3000間、1年可達2萬多間，這些新屋都需要裝潢。

李晉豪強調，年輕首購族買了房子後，幾乎沒有多餘的存款裝修，且後續包括設計、裝潢到採購家具、家電等，需要花費許多時間與心力，為了減輕首購族負擔，導入北美經驗，整合設計師、工班等團隊，推出模組式裝修，且採空間可調整式的布置方式，減輕年輕人負擔。

看好新屋裝潢市場，知名廚具品牌「櫻花」也積極投入，並於2020年創立新品牌「櫻花家居」，除提供智能訂製，也同樣推出全屋裝修方案，透過智能模擬裝修後的3D空間效果，讓消費者可輕鬆參與視覺提案，在施工完成後，還能申請永久免費空間健檢、更新規畫。