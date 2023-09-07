40歲的連先生從學生時期就罹患支氣管擴張症，因肺部長期反覆感染，肺功能每況愈下，需仰賴供氧設備，連走路都有困難，直到3年多前接受肺移植重獲新生，在醫療團隊和自身努力復健之下，術後29天就出院，術後半年就能參加路跑。他也將參加今年的永慶盃路跑活動，並鼓勵所有末期肺病病友，移植後也要維持運動習慣。

林口長庚醫院自2016年成立肺臟移植團隊，目前每年成功執行10例以上的肺臟移植手術，存活率領先全國其他醫學中心。今年永慶盃路跑以「長庚為您爭口氣」為主題，希望藉此鼓勵肺移植病友適度運動，不要懼怕運動，以維持健康的身體和良好的生活品質。

林口長庚醫院胸腔外科主任暨肺臟移植召集人陳維勳指出，患有嚴重末期肺部疾病且其他治療方法無效的患者，肺臟移植被視為救命的最後手段，嚴重末期肺病會引發右心衰竭，病人移植前常有嚴重的心肺問題，導致手術時麻醉難度提高，除了將遭受破壞的肺臟移除，植入大愛肺臟後還需要重建氣道、血管和支氣管等多個重要結構，加上肺病病人常伴隨嚴重的胸腔沾黏，手術難度提高許多，手術時間可能長達6到10小時。

根據衛福部健保署公開統計資料，2008到2021年全台僅有166例肺臟移植，五年存活率僅54％，明顯落後歐美國家水平。陳維勳解釋，相較於心、肝、腎等其他器官移植，台灣的肺臟移植發展較晚，且肺臟與外界直接接觸，更容易受到感染，捐贈前的篩選要求較高，而移植後感染及排斥的問題，也是影響存活率的原因。

40歲的連先生罹患支氣管擴張症多年，由於肺部長期反覆感染，肺功能每況愈下，須整日依賴供氧設備，連走路都有困難，只能倚賴年邁的母親與女友籃小姐照顧，直到3年多前接受肺移植手術，終於重獲新生。在積極配合醫療團隊的復健計畫下，連先生術後29天就出院，很快地回到工作崗位，今年10月也將和女友步入禮堂。

連先生說，當時得知要接受肺移植的時候，心情是五味雜陳，除了要面對手術風險，還有術後復健、感染和排斥的風險，幸好在醫療團隊的支持和鼓勵之下，自己按照指示運動飲食，現在已經恢復到一定程度，可以和正常人一樣可以去慢跑、爬山，還比正常人厲害一點，可以潛水打魚。

今年永慶盃路跑定於10月29日上午在台北、嘉義、高雄三地舉行，10月5日起在長庚紀念醫院各院區受理報名，預估總參加人數達到3.4萬人。連先生鼓勵末期肺病病友，勇敢為自己爭取重生機會，移植後也要維持運動習慣，慢跑可以促進血液循環，讓肺部更擴張，「只要你們願意，有什麼會太晚的嗎？」