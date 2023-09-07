生態缸「石倚煙」以苔蘚為主角，推廣苔蘚是絕佳固碳植物，讓旅客了解植物面臨生存巨變。（日月潭雲品溫泉酒店提供／楊靜茹南投傳真）

埔里四季蒸宴餐飲業者蔡旻峯（中）以友善綠餐廳為目標，友愛海洋陸地永續循環地球資源。（楊靜茹攝）

餐飲業者選用埔里小農栽種的無毒作物減少碳排，海鮮不使用以流刺網捕獲的，以少油少鹽方式烹調。（楊靜茹攝）

地球暖化造成天災頻繁，近年環保減碳成顯學，日月潭雲品溫泉酒店不提供備品、瓶裝水，還打造生態缸推廣環境永續，埔里四季蒸宴餐飲業者以友善綠餐廳為目標，選用埔里在地小農無毒食材，拒流刺網海鮮，盼友愛海洋陸地永續循環地球資源。

雲品溫泉酒店攜手「辜嚴倬雲植物保種中心」打造2款巨型生態缸，將原生、瀕危的19種秋海棠物種所打造的生態缸「花染木」，透過導覽解說喚起旅人重視生物多樣性的價值；另一款「石倚煙」以「苔蘚」為主角，推廣苔蘚是絕佳固碳植物，讓旅客了解植物面臨生存巨變，進而改變處世的價值，能身體力行做環保。

雲品董事長盛治仁說，雲品近年落實節能減碳措施，除不提供一次性備品和瓶裝水，增設廚餘機、提升在地食材比例等，經計算旅客碳足跡為每房每晚產生150公斤碳量， 換算需花47元買碳權抵換，才能達到碳中和，因此推出「負碳排住房專案」，旅客每房每晚加價47元中和入住碳排，可獲減碳旅人專屬楓葉種子紙與電子證書，同時雲品也加碼買等量碳權。

埔里四季蒸宴餐飲業者蔡旻峯表示，近年來以友善綠餐廳為目標，選用埔里小農栽種的無毒作物，如小農玉米、筊白筍等，支持在地小農；海鮮則是台中港哈漁碼頭每日新鮮配送，堅決不使用魚類幼苗及瀕危海產，不使用以流刺網捕獲的海鮮，友愛海洋陸地永續循環地球資源。

餐廳經理黃哲浩說，蒸宴採用最新鮮、最在地的友善綠食材，以蒸煮方式提供饕客少油少鹽的養生料理，餐廳大廚將每日過剩的新鮮食材製成料理，再分送給埔里鎮內相對弱勢的家庭或社會公益團體，回饋社會，分享愛與溫暖。