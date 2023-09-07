為歡慶彰化建縣滿300周年，彰化縣政府以「上吧！驅動世界的彰力」為策展主軸，自9月23日至10月1日舉辦「彰化博覽會」系列活動，除了在彰化縣立體育館舉辦主題展覽，每天更有精彩活動及特色美食商品市集，彰縣府也規畫接駁車動線，歡迎遊客多加利用。

彰化縣長王惠美指出，彰化300博覽會必看的「300主題館」，可以看到彰化過去、現在及未來的願景，打造獨特四大展區，分別為「有彰歷」精選300年來的歷史沿革紀錄，透過沙盤光影設計及互動式問答，用輕鬆有趣的方式認識彰化是如何從全台最興盛的貿易港口，發展至如今擁有多元豐富樣貌。

「見真彰」聚焦在彰化宜居日常、科技發展、全齡照護及產業聚落等面向，沉浸式空間氛圍營造搭配實境AR裝置，呈現現代彰化真實生活風景。「新篇彰」展區著眼彰化未來願景，透過時下熱門裸視3D技術，展示未來交通、建設及產業的模擬影像，預見彰化永續發展與未來生活。「最銷彰」著重產業體驗區及彰化人立足世界的影響力，結合彰化在地26個鄉鎮特色行銷，民眾可以透過實際手作體驗，來感受彰化產業的多元性。

除了在彰化縣立體育館有靜態互動式的展覽之外，彰化縣立體育場在9月23日至9月25日連續三天不斷電演唱會，邀請25組以上最強卡司，包括草蜢、李聖傑、謝金燕、繞舌團體玖壹壹及新生代團體宇宙人、宋念宇（小宇）、品冠、魏如萱、九澤CP等。

此外，還將在9月29日及9月30日舉辦「彰化小吃好食光」活動，規畫2種套餐形式，網羅台灣版必比登500碗殊榮的彰化小吃，像是爌肉飯、肉圓、肉包、芋丸及碗粿，以及曾經登上國宴的王功蚵嗲等，9月9日開放報名訂餐，只要花200元就可讓吃遍彰化知名的小吃。