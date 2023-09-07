新竹市富禮國中培養出台灣不少優秀射箭好手，並爭取到教育部體育署2800萬元經費興建大型射箭館，但先前發包不順還一度遭體育署發函，若未在今年6月底前發包，將收回補助款；而在歷經3次流標後，富禮國中射箭館終於在今天決標，預計10月開工、明年底竣工。

富禮國中校內射箭發射棚使用14年，2019年5月24日市府獲體育署核定增建射箭館，計畫總經費4000萬元，包含中央補助經費2800萬元，經費雖已核定，體育署發函指若無法在今年6月底前發包，將收回補助款，但射箭館仍3度流標。

而流標原因，市府工務處則指出，與近年國內公共工程面臨大環境缺工缺料、通膨、俄烏戰爭等因素，降低廠商投標意願有關，中央、地方都面臨同樣情況。

不過，在今年6月流標後，市府全面重新檢討預算書圖，考慮當前營建市場物價水準，調整編列合理經費預算，經各方積極努力，工程終於在7日決標，將於10月開工，預計明年底竣工，盼未來能大幅增加培育優質選手的量能。

富禮國中校長涂靜娟說，富禮射箭隊自93學年度成立至今，已培育出林詩嘉及譚雅婷2位奧運國手為國爭光，可說是新竹市射箭人才培育的搖籃學校，射箭場館擴建工程順利決標即將開工，將可提供各路好手同場競技、交流學習之優質場地，給予新竹市射箭培訓更溫暖強大的支持力量。

市府教育處長陳木金也說，市府致力於體育教育的向下扎根與向上發展，未來教育處與工務處也將齊心協力，持續推動富禮國中與朝山國小操場整建工程，盼帶給學生更優質的運動場地、滿滿活力的學習校園。