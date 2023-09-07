浩子（左）、阿翔體驗魚塭餵魚，結果被假鱷魚惡整。（民視提供）

浩子、阿翔、籃籃、蔡頤榛、宜芳日前錄製民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，前往宜蘭員山，體驗香魚達人的工作。在參觀園區時發現兇殘的鱷魚池，經過抽籤，浩子被選中餵食鱷魚，害怕到手抖的他一直嚷嚷，不只把魚丟歪，還頻頻跟鱷魚說對不起，讓大家笑到停不下來。

節目開場，職人黃呈皓帶領大家到魚塭旁認識香魚，「香魚之所以叫香魚，是因為牠身上有種獨特的『胡瓜味道』」，大家驚呼：「有瓜哥的味道，這我們每週都在聞，非常熟悉」。職人解釋，胡瓜在日文中是小黃瓜的意思，香魚身上會有種小黃瓜的香氣，在科目分類上更是「胡瓜魚目」，聽了都覺得上了一課，原來還有胡瓜魚目這邊特別的分類。

大家接著開始餵食香魚，餵完後，職人提到說園區內其實還有很多寵物，要大家幫忙餵食，於是大家幫忙餵了鴨嘴鱘、烏龜、鱷龜等動物。餵完了寵物們，大家又回到香魚的魚塭幫忙分池，把池中一半的香魚移到另一池，這樣香魚才有足夠的空間生長。

正當大家在空的魚塭中練習時，製作單位準備了假的遙控鱷魚，偷偷的放入魚塭中，大家轉身忽然看見鱷魚，以為是剛剛的鱷魚脫逃跑了出來，嚇得尖叫連連四處逃竄，不顧錄影當中失控亂鬧場面，過了好一陣子才發現原來是遙控鱷魚才鬆了一口氣，主持人跟藝人是好氣又好笑，直呼製作單位實在太壞心。