檢方依照柯女在臉書上評論藝人梁云菲內容，認為與公共利益無關，依加重誹謗起訴柯。（賴佑維攝）

藝人梁云菲2021年指自己遭到團體「嘻哈甜心」貝貝的柯姓女子網路霸凌，自己因此精神受損。桃園地檢署檢察官根據柯女發文內容「年度破麻大獎」、「怎麼性交沒障礙」等內容，認為與公共利益無關，依加重誹謗罪提起公訴。

檢方調查，柯女2020年7月至2021年1月陸續在臉書發文，指「全身上下潮牌名牌，但怎麼來的只有你知道，偷拐騙只差沒用搶的，滿臉玻尿酸，怎麼不把腦子的洞也打一打，你說社交障礙，怎麼性交沒障礙？」、「人格真的偏差好可怕，因為他睡朋友男朋友、「年度破麻大獎」、「不要專搶朋友的肉棒」。

檢方認為，柯姓女子稱是講朋友，但未能提出相關證據以實其說。且柯女文章還張貼女子身著衣物上有「NIRVANA」已與梁云菲英文名字有關，網友詢問「姓梁的嗎？」、「是名字有個雲朵圖案字的嗎？」柯女都未否認，甚至回覆「我什麼都沒有說喔」，堪認肯定之意。還有人問「到底是誰」柯女回答「前男友現在新交女友是小嫻啊」發文內容足以令一般人知道是指梁云菲。

檢方認為，該文內容均僅涉及私領域，難認與公共利益有何關聯，因此依加重誹謗罪提起公訴。

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