嘉義縣通報新增1例登革熱確診病例，住大林鎮25歲男性與昨新增的民雄確診男是公司同事，雖兩人密切接觸者11人目前NS1快篩都是陰性，因疾病管制署南區管制中心提醒該公司疑似有隱藏病例，衛生局已針對全廠擴大採檢並進行健康監測中。
嘉義縣昨6日通報登革熱本土確診1例為大林鎮25歲男性，另民雄鄉37歲男NS1快篩陽目前等候血清檢驗判定中，5日、6日分別新增的民雄及大林各1案例，2人是大林某公司同部門同事，已出現群聚現象，衛生局嚴密監控中。
衛生局長趙紋華表示，因應大林鎮及民雄鄉陸續新增確診案例，且其中2例為大林鎮某公司同部門同事，疾病管制署南區管制中心提醒該公司疑似有隱藏病例，衛生局已針對全廠擴大採檢及每日健康監測，目前篩檢密切接觸者11人皆陰性。
今縣府團隊7日聯合大林及民雄鄉公所，於第一時間立即成立應變小組，通力完成孳生源清除及衛教，極力防堵疫情蔓延，嘉義縣長翁章梁呼籲，目前登革熱居高不下，民眾應提高警覺，出入疫區旅遊或工作者，務必做好各項防蚊措施。
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