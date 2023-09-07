台塑表示，由於中油新三輕檢修，乙烯及丙烯降量供應，加上4個廠配合台塑化OL-3歲修，產銷量減少，預估9月營收略低於8月。至於第3季展望，由於原油價格上漲，推升石化產品行情，且第3季為傳統需求旺季，第3季開工率比第2季高，台塑維持先前看法，認為第3季營收比第2季增加，且本業獲利明顯改善，加上轉投資收益增加，第3季獲利可望優於第2季。

南亞表示，電子供應鏈庫存已逐漸回到正常水位，訂單可望逐漸回穩，其中高階伺服器、汽車電子相關產品需求較佳，加上大陸十一長假前客戶補庫需求，出貨動能升高；再者，丙二酚配合下游停車定檢，產銷量減少，且德州乙二醇廠因巴拿馬運河航運堵塞，影響部份銷售，故預估9月營收與8月持平。第3季部分，因人工智慧應用推陳出新，手機、穿戴式行動裝置等電子消費新品進入備貨旺季，銅箔、銅箔基板、環氧樹脂等 銷售量成長，電子材料第3季營收增加，另外，近期油價上漲，支撐化工產品價格，加上2EH亞洲主要生產商集中在8~9月停車定檢，供應緊張，帶動可塑劑系列產品價格上揚，化工產品第3季營收增加，故整體來說，第3季營收較第2季增加，不僅如此，第4季營收也會再較第3季略增。

台化表示，8月合併營收月成長8.7%，表現較預期要好，預估9月仍然維持成長，且第3季合併營收確定比第2季改善，有兩位數增長可能，主要是銷售量成長，透過銷售策略變更，在市況低迷且產能過剩的市場上取得成績，而且油價上漲牽動售價上揚，原本售價不利的情況變得有利。另外，台化初步預估，第4季比第3季仍會成長，售量、售價皆有利。

台塑化表示，儘管8月傳出大陸房地產商碧桂園債券違約，但8月底大陸政府陸續 推出購屋利多政策，可望帶動中國房地產及油品需求，且沙烏地阿拉伯持續延長額外減產100萬桶/日至今年底，加上俄羅斯原油出口減少30萬桶/日亦延長至年底，全球供需短缺及庫存偏低，使油價創今年新高，但伊朗與美國關係持續改善，預期未來伊朗原油產量及出口將增加，且歐美駕車旺季結束後，全球9月需求比8月減少160萬桶/日至1億130萬桶/日，將使油價上檔承壓。台塑化預計本身9月煉油廠煉量48.4萬桶/日(90%)，預計第3季平均產能利用率48萬桶/日(89%)；輕油裂解廠OL#3年度定檢中，預計第3季輕裂廠平均產能利用率為57%。