上周甫宣布老朋友悟空回歸，這周鋼鐵人再曝好消息，「鋼鐵團寵」鐵米將加入新賽季陣容中 ! P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人7日正式宣佈與洋將鐵米(Femi Olujobi)完成續約，上個賽季唯一從季初跟著鋼鐵人走到最後一刻的洋將「鋼鐵團寵」鐵米，新賽季也將繼續與鋼鐵人並肩作戰。

鐵米於上賽季場均可貢獻20.5分、10.9籃板、2助攻、1.1阻攻，單場曾攻下40分，進攻手段相當多元能裡能外，灌籃後的「搖頭吐舌」也成鐵米的招牌標誌。除了場上表現，個性非常可愛活潑的鐵米，親民且搞怪的個人魅力，受到眾多球迷們的喜愛，場下與隊友的互動也成亮點。

上個賽季因與夢想家的「天王山之戰」落敗後，鐵米於感恩會上難過落淚，也讓球迷們看到鐵米對鋼鐵人的喜愛與不甘，而新賽季勢必要捲土重來。

鋼鐵人總教練邱大宗也表示，「鐵米是屬於非常靈活具有很好跑動能力的大個子，擁有多變無死角的進攻手段，穩定度相當高，從外圍到禁區，都能為團隊帶來貢獻，絕對是鋼鐵人新賽季爭取成績及活絡團隊磨合的重要核心。」