由於附近路口為人、車流匯集之處，容易發生事故。（張毓翎攝）

被稱為全國太子爺總廟的台南新營太子宮，假日香火鼎盛，但由於附近路口為人、車流匯集之處，容易發生事故，立委賴惠員7日邀集交通部公路總局、內政部營建署、台南市政府交通局及新營區公所會勘，希望加速推動道路改善，並將新、舊2廟的廟埕空間做整治美化。

農曆9月9日重陽節，也是新營太子宮中壇元帥三太子爺的聖誕，全台前來祝壽進香潮絡繹不絕，廟方表示，新營太子宮為全國太子爺總廟，全國奉請太子爺的宮廟眾多，從農曆8月1日開始，各地的信眾就會陸續前來進香，不過人潮最多還是在聖誕日的周末，一天最多超過1000個進香團，而非進香期的假日，平均也有60多團。

賴惠員說，新營太子宮是全國廟宇文化寶貴資產，假日參拜、進香的人潮眾多，周邊道路往往被香客擠的水洩不通，時常發生交通事故。為確保參拜者和遊客都能有安全的環境，今天邀集相關單位會勘新營太子宮周邊危險路口，並規畫檢討交通路況。

會中公路總局的人員建議在路口周邊增設人行道、行人號誌燈等，以提升用路人的安全；新營太子宮管理委員會則是提議，新、舊２廟的廟前廣場景觀也要做一個形塑串聯，尤其舊廟建築物現為台南市市定古蹟，不只香客，也希望吸引觀光客來散步、參觀。

新營區公所表示，後續會辦理規畫設計，並送交市府向中央提案；賴惠員說，營建署及公路總局等單位今天允諾會願意全力支持、配合，以確保區域內的行人安全。

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