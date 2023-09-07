（17:07更新）中央氣象局發布豪雨特報，低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（7）日下午至晚上，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣地區及高雄市山區有局部大雨或豪雨，台中市、嘉義市、高雄市、東半部地區、基隆北海岸及北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

氣象局發布17縣市豪大雨特報。（氣象局）

氣象局同步發布大雷雨即時訊息，嘉義縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、彰化縣、台中市、南投縣，大雷雨持續時間至17時45分；花蓮縣、台東縣持續時間至18時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另針對台中市頭汴坑溪(仙女瀑布至一江橋)發布災防告警，持續時間至18時13分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動。