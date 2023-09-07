士林地檢署指揮廉政署、中正一警分局偵辦員警查個資洩密，7日上午約談偵查隊顏姓小隊長調查2018年至2021年間，時任北投偵查隊的顏員幫助承德路6段一間車行查詢民眾個資，涉犯圖利罪，為釐清犯罪事實，廉政署同步以證人身分約談吳姓偵查佐，吳員現已結束返回北投警分局上班，後續將由督察了解案情。

檢廉調查，顏員調閱多筆民眾個人資料，有一部分請同事幫忙，其中牽涉到前北市議員林瑞圖前助理，進而請顏員查詢資料，以及承德路6段一間車行，因信任朋友，幫助查詢員工的前科，檢廉除約談顏員，證人身分通知吳員外，另牽涉市府與違章建築拆除有關人員。

2018年至2021年間，顏姓小隊長時任北投警分局偵查隊小隊長，與地方人士互動頻繁，聽從車行老闆指示，查詢員工前科，了解是否要聘雇該名員工，顏因人在外服勤，電話請吳姓偵查佐幫忙，而吳則以自己的帳號登入，並將查詢結果告知顏員，檢廉根據電腦紀錄，發出通知書，今日以證人身分約談吳員，現已請回。

對此，北市警局表示全案秉持毋枉毋縱、不庇縱及「警紀警辦」之精神，全力配合地檢署調查，針對員警違法違紀事件從嚴查辦，以維警察形象