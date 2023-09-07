民進黨新竹市議員楊玲宜6日在臉書發文披露，新竹市長高虹安出入都有百萬名車代步接送，除了市府配有的Alphard公務車外，還有4輛私家車，也貼出其中1輛黑色保時捷的照片。而新竹市立法委員參選人同時也是法律教授的林志潔6日在臉書上表示，「高市長接受提供座車和接送服務的來源之一為市府發言人」。對此，市府發言人兼民政處長施淑婷，不滿遭影射提供座車換職位，到地檢署按鈴申告。

林志潔6日在臉書上表示，「我實在很不想一直講高虹安市長，但是市政府宣導錯誤法律資訊實在糟糕」，林志潔更列出三點提到，「首長有首長配車，下班後如仍有行程可以報加班，也可以用計程車收據說明後報帳」、「公務員廉政倫理規範規定，公務員除符合一定要件如公務禮儀或習俗，且禮物利益金額甚小之外，不得接受饋贈。如接受無利害關係者饋贈，超過一定額度，均需要向政風申報」。

最後林志潔更指，「高市長接受提供座車和接送服務的來源之一為市府發言人，而此發言人甫升任民政處長，如座車和駕駛接送服務的提供與其升職之間，具有對價關係，則市長為收賄，發言人為行賄，皆為貪污治罪條例的犯罪，請勿等閒視之」。

而施淑婷今日也發新聞稿回擊表示，民進黨立法委員參選人林志潔9月6日於個人社群粉專發文，指稱高市長接受提供座車和接送服務的來源之一為市府發言人，而此發言人甫升任民政處長，如座車和駕駛接送服務的提供與其升職之間，具有對價關係，則市長為收賄，發言人為行賄，皆為貪污治罪條例的犯罪，請勿等閒視之。

施淑婷強調，「自己並無提供座車以及接送高市長的服務，更絕無換取職務之對價關係」，更痛批林志潔在未經嚴謹查證，恣意指控公務員有涉及犯罪，並在網路上傳播散佈未經查證之言論，貶損人格。施淑婷也於今日上午前往地檢署提告。施淑婷說，林志潔身為法學教授更欲參選公職，卻有愧自身專業，未做到最基本的舉證，施淑婷要求林志潔必須舉證施淑婷車子有提供市長，並作為接送服務的座車，並換取職務之對價關係，否則林志潔在網路及媒體上傳播散佈並貶損人格的貪汙指控，將會成為法界與教育界最壞的教材與範本。