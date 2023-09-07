網紅鳳梨（吳泓逸），今（7日）在臉書上傳多張穿著黑西裝抱著花束的照片，驚喜宣布向交往3年、同時也是他女友的歐菈求婚，「基本上對我而言，求婚跟捧斗是差不多概念的事情，只差在一個有多撐一把黑傘而已」。

由於鳳梨表情嚴肅，讓人猜不清是否真的求婚，他對此表示「跟捧斗差不多，就要莊嚴一點」、「一個是在世的最後一程…一個是離世的最後一程…都差不多是墳墓」。也有人詢問「要確定秘書（女友）會感動餒」，他表示「痛哭流涕的那一種」，間接證實求婚一事。而記者致電給鳳梨本人，他表示正在開會，「暫不回應」。